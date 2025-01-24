Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру. В четверг, 23 января, в сети появилось видео избиения несовершеннолетней, а незадолго до этого подобный случай произошел в Белой Церкви.

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По факту избиения несовершеннолетней в Киеве продолжается расследование

В прокуратуре сообщили, что по факту избиения несовершеннолетней девушки в Киеве уже начато досудебное расследование. Статья – совершение насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений.

"В настоящее время полиция уже установила личности подростков. Досудебное расследование проводят следователи Оболонского управления полиции", – сообщили в прокуратуре.

Правоохранители узнали о происшествии во время мониторинга социальных сетей. В одном из телеграмм-каналов было опубликовано видео, на котором две девушки бьют несовершеннолетнюю по лицу.

Напомним, что одному из фигурантов избиения девушки в Белой Церкви уже выдвинуто подозрение по факту пыток и вымогательства денег во время военного положения. В среду, 22 января, 16-летнего парня взяли под стражу до 20 марта 2025 года без права внесения залога.