Инцидент произошел в Хмельницком районе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Смотрите также Группа подростков жестоко избила 12-летнюю девочку в Белой Церкви: все о вопиющем инциденте

Это произошло еще 6 января

Правоохранители рассказали, что 22 января в полицию обратилась мать 12-летнего мальчика. Женщина объяснила, что в одной из соцсетей увидела видео, на котором возле местного магазина ученик 8 класса наносит телесные повреждения ее сыну, ученику 6 класса этого же лицея.

После этого провели необходимые первоочередные следственные действия и установили, что событие произошло еще 6 января. 13-летний местный житель заставил одноклассника потерпевшего снять все на телефон. Полицейские допросили родителей участников и совместно с социальными работниками осуществляют превентивную работу с семьями и в учебном заведении.

По данному факту открыли уголовное производство за хулиганство. Окончательную правовую квалификацию предоставят после проведения всех следственных действий.

В свою очередь, родителей призывают следить за поведением детей и подчеркивать важность соблюдения правовых и моральных норм, а также недопустимость насилия, ведь конфликты или недоразумения следует решать мирным путем.