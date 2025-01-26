Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН. Это уже не первый подобный инцидент в регионе за последнее время.

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Что известно о новой драке с несовершеннолетними в Киеве

В сети отмечали, что драка между несовершеннолетними, вероятно, произошла на Троещине возле местного супермаркета. В полиции Киева рассказали журналистам, что с заявлениями к ним относительно инцидента никто не обращался.

В то же время правоохранители отреагировали на видео и уже установили участников драки.

Это девочки 13 и 14 лет. Между ними возник конфликт. Одна из девушек ударила другую по лицу,

– отметили полицейские.

Также по факту избиения в полиции начали уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали конфликта между несовершеннолетними.

Полицейские также отметили, что мать одной из девушек пригласили в отделение полиции для объяснений. Женщина сказала, что ничего не знала о драке с участием своего ребенка.

К слову, ранее в Киеве избиение несовершеннолетней произошло в Оболонском районе. Правоохранители установили личности подростков, причастных к избиению школьницы, а также начали досудебное расследование.