В Киеве во время массированного обстрела произошли перебои со светом

29 ноября, 07:26
Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • В Киеве во время массированного обстрела утром 29 ноября произошли перебои со светом.
  • По словам мэра, сейчас без электроэнергии западная часть столицы.

Российские оккупанты не прекращают террор. Утром 29 ноября под атакой оказался Киев. Во время обстрелов в столице фиксируют перебои со светом.

Об этом пишет 24 Канал.

Что известно о перебоях со светом в Киеве?

Россияне начали массированную атаку на Киев в ночь на 29 ноября. Вражеские силы продолжили террор утром и запустили по столице ракеты.

"В Киеве взрывы. Работают силы ПВО. Массированная атака на столицу продолжается", – написал мэр в 7:07.

После во многих районах столицы стал мигать свет. Соответствующую информацию подтвердил и городской голова.

В некоторых районах города перебои со светом, 
информировал он.

Вскоре он добавил, по состоянию на полвосьмого утра без электроэнергии западная часть столицы. Энергетики будут работать над восстановлением энергоснабжения.

Предварительная атака по Украине: основное

  • В ночь на 28 ноября россияне атаковали одной баллистической ракетой Искандер-М с ТОТ АР Крым и 72-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Около 50 из них – "Шахеды".

  • Силами ПВО сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

  • По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание баллистической ракеты и 9 ударных БпЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локациях.