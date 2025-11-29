У Києві під час масованого обстрілу сталися перебої зі світлом
Російські окупанти не припиняють терор. Зранку 29 листопада під атакою опинився Київ. Під час обстрілу в столиці фіксують перебої зі світлом.
Що відомо про перебої зі світлом у Києві?
Росіяни розпочали масовану атаку на Київ у ніч проти 29 листопада. Ворожі сили продовжили терор вранці та запустили по столиці ракети.
"У Києві вибухи. Працюють сили ППО. Масована атака на столицю триває", – написав мер о 7:07.
Опісля в багатьох районах столиці стало блимати світло. Відповідну інформацію підтвердив і міський голова.
У деяких районах міста перебої зі світлом,
– інформував він.
Невдовзі він додав, станом на о пів на 8 годину ранку без електроенергії західна частина столиці. Енергетики працюватимуть над відновленням енергопостачання.
Попередня атака по Україні: основне
У ніч проти 28 листопада росіяни атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 72-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Близько 50 із них – "Шахеди".
Силами ППО збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локаціях.