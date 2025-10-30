В Киевской области прогремели взрывы

Россия терроризирует Украину беспилотниками. На фоне воздушной угрозы в Киевской области слышали взрывы.

После 00:00 в Киевской области, а также в столице, объявили воздушную тревогу в связи с угрозой дронов, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Киевской области?

В 00:46 Воздушные силы предупредили о БПЛА в окрестностях Киева.

Мониторы отметили, что 3 дрона следуют через Бориспольский район в направлении агломерации Киева.

В 00:55 Киевская ОВА сообщила о работе ПВО в регионе.

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям!,

– говорится в сообщении.

Власти напомнили людям о запрете снимать работу ПВО и призвали позаботиться о собственной безопасности.

Между тем, мониторинговые каналы пишут, что на столицу идут рои БпЛА. Около 20 "Шахедов" направляются в Киевскую область с Черкасской и Черниговской.

Каковы последствия последних атак России на Украину?