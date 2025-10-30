Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Киевской области прогремели взрывы
30 октября, 00:58
2

В Киевской области прогремели взрывы

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Около 00:55 в Киевской области слышали взрывы.
  • Это ПВО работала по вражеским дронам.

Россия терроризирует Украину беспилотниками. На фоне воздушной угрозы в Киевской области слышали взрывы.

После 00:00 в Киевской области, а также в столице, объявили воздушную тревогу в связи с угрозой дронов, передает 24 Канал.

Смотрите также Реагируйте на тревоги, – глава Закарпатской ОВА и мэр Ивано-Франковска обратились к украинцам 

Что известно о взрывах в Киевской области?

В 00:46 Воздушные силы предупредили о БПЛА в окрестностях Киева.

Мониторы отметили, что 3 дрона следуют через Бориспольский район в направлении агломерации Киева.

В 00:55 Киевская ОВА сообщила о работе ПВО в регионе.

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям!,
 – говорится в сообщении.

Власти напомнили людям о запрете снимать работу ПВО и призвали позаботиться о собственной безопасности.

Между тем, мониторинговые каналы пишут, что на столицу идут рои БпЛА. Около 20 "Шахедов" направляются в Киевскую область с Черкасской и Черниговской.

Каковы последствия последних атак России на Украину?

  • Вечером 29 октября дроны атаковали Чернигов. В городе поврежден объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.
  • Под ударом вечером оказался и Запорожский район. Оккупанты атаковали КАБами Беленьковскую общину, ранения получили два человека - мужчина и женщина.
  • В ночь на 29 октября вражеские беспилотники ударили по Харьковщине. В Чугуеве в результате попадания по территории гражданского предприятия, занялось производственное здание. В Изюме противник обстрелял учебное заведение, недостроенное пятиэтажное офисное здание и разрушенное здание торгового центра, возникли пожары.