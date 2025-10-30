У Київській області пролунали вибухи

Росія тероризує Україну безпілотниками. На тлі повітряної небезпеки у Київській області чули вибухи.

Після 00:00 на Київщині, а також у столиці, оголосили повітряну тривогу у зв'язку із загрозою дронів, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи на Київщині?

О 00:46 Повітряні сили попередили про БпЛА на околицях Києва.

Монітори зазначили, що 3 дрони прямують через Бориспільський район у напрямку агломерації Києва.

О 00:55 Київська ОВА повідомила про роботу ППО у регіоні.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях!,

– йдеться у повідомленні.

Влада нагадала людям про заборону знімати роботу ППО і закликала подбати про власну безпеку.

Тим часом моніторингові канали пишуть, що на столицю йдуть рої БпЛА.

Близько 20 "Шахедів" прямують на Київщину з Черкащини та Чернігівщини.

Які наслідки останніх атак Росії на Україну?