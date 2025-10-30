У Київській області пролунали вибухи
- Близько 00:55 у Київській області чули вибухи.
- То ППО працювала по ворожих дронах.
Росія тероризує Україну безпілотниками. На тлі повітряної небезпеки у Київській області чули вибухи.
Після 00:00 на Київщині, а також у столиці, оголосили повітряну тривогу у зв'язку із загрозою дронів, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи на Київщині?
О 00:46 Повітряні сили попередили про БпЛА на околицях Києва.
Монітори зазначили, що 3 дрони прямують через Бориспільський район у напрямку агломерації Києва.
О 00:55 Київська ОВА повідомила про роботу ППО у регіоні.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях!,
– йдеться у повідомленні.
Влада нагадала людям про заборону знімати роботу ППО і закликала подбати про власну безпеку.
Тим часом моніторингові канали пишуть, що на столицю йдуть рої БпЛА.
Близько 20 "Шахедів" прямують на Київщину з Черкащини та Чернігівщини.
Які наслідки останніх атак Росії на Україну?
- Увечері 29 жовтня дрони атакували Чернігів. У місті пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих.
- Під ударом увечері опинився і Запорізький район. Окупанти атакували КАБами Біленьківську громаду, поранення отримали двоє людей – чоловік та жінка.
- У ніч проти 29 жовтня ворожі безпілотники вдарили по Харківщині. У Чугуєві внаслідок влучання по території цивільного підприємства, зайнялася виробнича будівля. В Ізюмі противник обстріляв навчальний заклад, недобудовану п'ятиповерхову офісну будівлю та зруйновану будівлю торгівельного центру, виникли пожежі.