В Киевской области работает ПВО: жители слышат взрывы: жители слышат взрывы

Почти в полночь 5 октября россияне начали атаку Киевщины. По вражеским целям работают бойцы ПВО.

Что известно о взрывах в Киевской области?

В части Киевской области воздушная тревога начала раздаваться еще в 21:44. Позже опасность распространилась для других регионов. Воздушные силы ВСУ отметили, что регион находится под вражеской атакой.

О БпЛА в небе над областью сообщили и военной администрации. Там отметили, что силы ПВО работают по целям. Поэтому в ряде населенных пунктов может быть шумно.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– отметили в КОВА.

Жителей также призывают не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу военных.

