Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Киевской области работает ПВО: жители слышат взрывы: жители слышат взрывы
4 октября, 23:58
2

В Киевской области работает ПВО: жители слышат взрывы: жители слышат взрывы

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Ночью 5 октября на Киевщине началась атака, по вражеским целям работает ПВО.
  • Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Почти в полночь 5 октября россияне начали атаку Киевщины. По вражеским целям работают бойцы ПВО.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

Смотрите также Россия терроризирует Украину "Шахедами": какие регионы под атакой

Что известно о взрывах в Киевской области?

В части Киевской области воздушная тревога начала раздаваться еще в 21:44. Позже опасность распространилась для других регионов. Воздушные силы ВСУ отметили, что регион находится под вражеской атакой.

О БпЛА в небе над областью сообщили и военной администрации. Там отметили, что силы ПВО работают по целям. Поэтому в ряде населенных пунктов может быть шумно.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности, 
– отметили в КОВА.

Жителей также призывают не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу военных.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

В Украине раздаются взрывы: где была атака?

  • Вечером в субботу, 4 октября, взрывы раздавались в Запорожье и области. На регион россияне запустили скоростные цели, КАБы и "Шахеды". Сообщалось о первых повреждениях частных домов. Жертв и пострадавших, вероятно, нет.

  • Вечером громко также было в Чернигове. По городу оккупанты запустили дроны. Есть ли какие-то последствия атаки – пока неизвестно.

  • Накануне российская армия прицельно попала в пассажирский поезд в Шостке. Ранены по меньшей мере 30 человек, одного человека обнаружили мертвым. Прокуратура расследует атаку.