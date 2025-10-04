У Київській області працює ППО: жителі чують вибухи
- Вночі 5 жовтня на Київщині почалася атака, по ворожих цілях працює ППО.
- Жителів закликають залишатися в укриттях.
Майже опівночі 5 жовня росіяни почали атаку Київщини. По ворожих цілях працюють бійці ППО.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Що відомо про вибухи в Київській області?
У частині Київської області повітряна тривога почала лунати ще о 21:44. Пізніше небезпека поширилася для інших регіонів. Повітряні Сили ЗСУ зазначили, що регіон перебуває під ворожою атакою.
Про БпЛА в небі над областю повідомили й військовій адміністрації. Там зауважили, що сили ППО працюють по цілях. Тому в низці населених пунктів може бути гучно.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– зауважили в КОВА.
Жителів також закликають не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу військових.
В Україні лунають вибухи: де була атака?
Увечері в суботу, 4 жовтня, вибухи лунали в Запоріжжі та області. На регіон росіяни запустили швидкісні цілі, КАБи та "Шахеди". Повідомлялося про перші пошкодження приватних будинків. Жертв і постраждалих, ймовірно, немає.
Увечері гучно також було в Чернігові. По місту окупанти запустили дрони. Чи є якісь наслідки атаки – наразі невідомо.
Напередодні російська армія прицільно влучила по пасажирському потягу в Шостці. Поранено щонайменше 30 людей, одного чоловіка виявили мертвим. Прокуратура розслідує атаку.