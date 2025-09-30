В Конотопе слышали взрыв: город под атакой БпЛА
- В Конотопе в Сумской области произошли взрывы из-за атаки БпЛА.
- Мэр Артем Семенихин сообщил о двух взрывах в 10:23 и 10:52, а Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеских дронах в районе.
В Конотопе на Сумщине слышали взрыв. Город атакуют БпЛА.
Что известно о взрыве в Конотопе?
Городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил о взрыве в городе около 10:23. Он предупредил, что в радиусе города еще есть "Шахеты".
Повторные 2 взрыва прогремели в 10:52.
Мониторинговые телеграмм-каналы писали о приближении к городу вражеского БпЛА. Воздушные силы ВСУ также предупреждали о присутствии вражеских дронов в Конотопском районе Сумской области в 10:09. Тогда они держали курс на Черниговщину.
Какие последствия атак вражеских беспилотников 30 сентября?
В ночь на 30 сентября Россия атаковала Украину 65 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и другими. Противовоздушная оборона сбила 46 беспилотников, однако зафиксировано попадание 19 дронов на 6 локациях.
Из-за этих попаданий без света остались около 26 тысяч человек на Черниговщине.
Атаковали россияне в частности Киевскую область, поврежден дом в Броварском районе. Пострадала женщина 1950 года рождения, ей оказана медицинская помощь на месте.