У Конотопі чули вибух: місто під атакою БпЛА
- У Конотопі на Сумщині чули вибух, місто атакують БпЛА.
- Військові попереджали про присутність ворожих дронів у районі перед вибухом.
У Конотопі на Сумщині чули вибух. Місто атакують БпЛА.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна.
Що відомо про вибух у Конотопі?
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив про вибух у місті близько 10:23.
Моніторингові телеграм-канали писали про наближення до міста ворожого БпЛА. Повітряні сили ЗСУ також попереджали про присутність ворожих дронів у Конотопському районі Сумщини о 10:09. Тоді вони тримали курс на Чернігівщину.
Які є наслідки атак ворожих безпілотників 30 вересня?
У ніч на 30 вересня Росія атакувала Україну 65 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та іншими. Протиповітряна оборона збила 46 безпілотників, проте зафіксовано влучання 19 дронів на 6 локаціях.
Через ці влучання без світла залишилися близько 26 тисяч людей на Чернігівщині.
Атакували росіяни зокрема Київську область, пошкоджено будинок у Броварському районі. Постраждала жінка 1950 року народження, їй надано медичну допомогу на місці.