В Кременчуге были слышны звуки взрывов
- В Кременчуге 6 декабря прогремели взрывы.
- Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе высокоскоростных целей.
Утром субботы, 6 декабря, оккупанты били по Украине дронами и ракетами. Неспокойно было и в Кременчуге. Там прогремели взрывы.
Об этом информируют корреспонденты Общественного, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Кременчуге?
Местные жители сообщили о звуках взрывов примерно в 11:36. Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе высокоскоростных воздушных целей в регионе.
Воздушную тревогу в Кременчугском районе объявили в 11:39.
Сейчас уточняются данные о возможных последствиях обстрела.
Где еще Россия атаковала 6 декабря?
Жители Чернигова утром также почувствовали взрыв после предупреждения Воздушных сил об угрозе вражеских дронов. Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский сообщил, что удар повредил объект критической инфраструктуры.
Этой же ночью город уже пережил атаку ударных БпЛА – один из вражеских дронов упал в пределах Чернигова. Взрыв, вероятно вызванный ударом беспилотников, прогремел и в Сумах.
Кроме того, в результате ночного массированного удара по Киевской области пострадали три человека. В Фастове повреждён вокзал, а в Вышгородском и Бучанском районах возникли пожары и разрушено жильё.
Последствия российской атаки зафиксированы также во Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. А в Луцке из-за вражеского обстрела загорелись продовольственные склады.