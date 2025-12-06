В Кременчуге были слышны звуки взрывов

Утром субботы, 6 декабря, оккупанты били по Украине дронами и ракетами. Неспокойно было и в Кременчуге. Там прогремели взрывы.

Об этом информируют корреспонденты Общественного, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Кременчуге?

Местные жители сообщили о звуках взрывов примерно в 11:36. Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе высокоскоростных воздушных целей в регионе.

Воздушную тревогу в Кременчугском районе объявили в 11:39.

Сейчас уточняются данные о возможных последствиях обстрела.

