Укр Рус
24 Канал Главные новости В Кременчуге были слышны звуки взрывов
6 декабря, 11:41
2

В Кременчуге были слышны звуки взрывов

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • В Кременчуге 6 декабря прогремели взрывы.
  • Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе высокоскоростных целей.

Утром субботы, 6 декабря, оккупанты били по Украине дронами и ракетами. Неспокойно было и в Кременчуге. Там прогремели взрывы.

Об этом информируют корреспонденты Общественного, передает 24 Канал.

Актуально Россия нанесла массированный удар по Белой Церкви: в промышленной зоне зафиксировано падение вражеских целей

Что известно о взрывах в Кременчуге?

Местные жители сообщили о звуках взрывов примерно в 11:36. Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе высокоскоростных воздушных целей в регионе.

Воздушную тревогу в Кременчугском районе объявили в 11:39.

Сейчас уточняются данные о возможных последствиях обстрела.

Кстати, оперативно узнавать о российских атаках и главных новостях Украины и мира можно в телеграм-канале 24 Канала.

Где еще Россия атаковала 6 декабря?

  • Жители Чернигова утром также почувствовали взрыв после предупреждения Воздушных сил об угрозе вражеских дронов. Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский сообщил, что удар повредил объект критической инфраструктуры.

  • Этой же ночью город уже пережил атаку ударных БпЛА – один из вражеских дронов упал в пределах Чернигова. Взрыв, вероятно вызванный ударом беспилотников, прогремел и в Сумах.

  • Кроме того, в результате ночного массированного удара по Киевской области пострадали три человека. В Фастове повреждён вокзал, а в Вышгородском и Бучанском районах возникли пожары и разрушено жильё.

  • Последствия российской атаки зафиксированы также во Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. А в Луцке из-за вражеского обстрела загорелись продовольственные склады.