Об этом информируют корреспонденты Общественного, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Кременчуге?
Местные жители сообщили о звуках взрывов примерно в 11:36. Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе высокоскоростных воздушных целей в регионе.
Воздушную тревогу в Кременчугском районе объявили в 11:39.
Сейчас уточняются данные о возможных последствиях обстрела.
