Про таке інформують кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Кременчуці?

Місцеві мешканці чули звуки вибухів приблизно об 11:36. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу швидкісних цілей в регіоні.

Тривогу в Кременчуцькому районі оголосили об 11:39.

Наразі уточнюються дані про можливі наслідки обстрілу.

