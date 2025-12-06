Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи в Сумах?
Зазначимо, що повітряну тривогу в регіоні оголосили близько 9 години ранку. Тоді Повітряні сили інформували про небезпеку для регіону.
Сумщина: нова група БпЛА в південно-західному напрямку,
– ідеться в повідомленні.
О 9:52 появилася інформація щодо вибуху в Сумах. Через кілька хвилин стало відомо про групу БпЛА на Полтавщину з Сумщини.
