Про це пише 24 Канал з посиланням на Олега Кіпера, главу ОВА.
Дивіться також Росія масовано атакує Україну з повітря БпЛА і ракетами: де зараз тривога і найбільша загроза
Які наслідки атаки на Одещину?
Цієї ночі сталася комбінована ракетно-дронова атака на Одещину, внаслідок якої пошкоджено енергооб’єкт.
Вночі 6 грудня окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі Одещини.
Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкт енергетики, без подальшого загоряння. Жертв і постраждалих, на щастя, немає. Зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні,
– ідеться в повідомленні.
Фахівці вже працюють над усуненням наслідків. Критичну інфраструктуру перевели на генератори. Розгорнуто 9 пунктів незламності для допомоги населенню.
Де ще били росіяни?
На Київщині триває ліквідація наслідків масованого ворожого обстрілу. Всю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони перебували під масованим обстрілом росіян. Троє людей травмовано.
Чернігівщина також зазнала атаки російських БпЛА. У Корюківському районі зафіксовані влучання у житловому секторі та по цивільному обʼєкту. У Чернігові та Чернігівському районі противник вдарив по об’єктах критичної інфраструктури.