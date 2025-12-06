Про це пише 24 Канал з посиланням на Олега Кіпера, главу ОВА.

Дивіться також Росія масовано атакує Україну з повітря БпЛА і ракетами: де зараз тривога і найбільша загроза

Які наслідки атаки на Одещину?

Цієї ночі сталася комбінована ракетно-дронова атака на Одещину, внаслідок якої пошкоджено енергооб’єкт.

Вночі 6 грудня окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі Одещини.

Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкт енергетики, без подальшого загоряння. Жертв і постраждалих, на щастя, немає. Зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні,

– ідеться в повідомленні.

Фахівці вже працюють над усуненням наслідків. Критичну інфраструктуру перевели на генератори. Розгорнуто 9 пунктів незламності для допомоги населенню.

Де ще били росіяни?