Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Кипера, главу ОВА.

Какие последствия атаки на Одесскую область?

Этой ночью произошла комбинированная ракетно-дроновая атака на Одесскую область, в результате которой поврежден энергообъект.

Ночью 6 декабря оккупанты снова ударили по гражданской инфраструктуре Одесской области.

Несмотря на активную работу ПВО, поврежден объект энергетики, без дальнейшего возгорание. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Зафиксированы перебои в электро- и теплоснабжении,

– говорится в сообщении.

Специалисты уже работают над устранением последствий. Критическую инфраструктуру перевели на генераторы. Развернуто 9 пунктов несокрушимости для помощи населению.

Где еще били россияне?