6 грудня, 11:41
У Кременчуці було чутно звуки вибухів

Тетяна Бабич

Вранці суботи, 6 грудня, окупанти били по Україні дронами й ракетами. Неспокійно було і в Кременчуці. Там пролунали вибухи.

Про таке інформують кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Кременчуці?

Місцеві мешканці чули звуки вибухів приблизно об 11:36. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу швидкісних цілей в регіоні.

Тривогу в Кременчуцькому районі оголосили об 11:39.

Наразі уточнюються дані про можливі наслідки обстрілу.

