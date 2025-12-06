6 грудня, 11:41
У Кременчуці було чутно звуки вибухів
Вранці суботи, 6 грудня, окупанти били по Україні дронами й ракетами. Неспокійно було і в Кременчуці. Там пролунали вибухи.
Про таке інформують кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи в Кременчуці?
Місцеві мешканці чули звуки вибухів приблизно об 11:36. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу швидкісних цілей в регіоні.
Тривогу в Кременчуцькому районі оголосили об 11:39.
Наразі уточнюються дані про можливі наслідки обстрілу.
