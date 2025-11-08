В Кременчуге прогремели взрывы
- Утром 8 ноября в Кременчуге прогремели взрывы.
- Жителей информировали об угрозе вражеского ракетного удара.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о взрывах в Кременчуге?
В половине 7 часов утра в Воздушных силах сообщали жителям Кременчуга об опасности. Так, они информировали об угрозе удара ракетами.
Группа ракет на Полтавщине курс на Кременчуг,
– сообщили там.
Буквально через минуту в Кременчуге были слышны взрывы. Уже через несколько минут в ПС снова обратились к жителям региона с просьбой находиться в укрытиях.
"Кременчуг срочно в укрытие", – написали в ПС в 6:39.
После этого корреспондент "Фокуса" сообщал о повторных взрывах в регионе.
Где еще раздавались взрывы этой ночью?
Около 23:55 7 ноября в Харькове слышали серию взрывов. После полуночи 8 ноября атака российской армии продолжилась. Ближе к 2 ночи Харьковщина была атакована "Шахедами" и баллистикой.
Сумы этой ночью также оказались под атакой. Воздушные Силы предупреждали о движении групп дронов на регион дважды после полуночи – в 01:57 и в 02:24. Опасность в области продолжалась, когда в 02:23 жители Сум услышали взрывы.
Враг также бил ночью и по Днепру. Удар вражеского "Шахеда" ночью в Днепре по многоэтажке полностью уничтожил несколько квартир. В результате атаки пострадали по меньшей мере 10 человек, среди них 2 детей.