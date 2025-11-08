В Кременчуге прогремели взрывы

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрывах в Кременчуге?

В половине 7 часов утра в Воздушных силах сообщали жителям Кременчуга об опасности. Так, они информировали об угрозе удара ракетами.

Группа ракет на Полтавщине курс на Кременчуг,

– сообщили там.

Буквально через минуту в Кременчуге были слышны взрывы. Уже через несколько минут в ПС снова обратились к жителям региона с просьбой находиться в укрытиях.

"Кременчуг срочно в укрытие", – написали в ПС в 6:39.

После этого корреспондент "Фокуса" сообщал о повторных взрывах в регионе.

Где еще раздавались взрывы этой ночью?