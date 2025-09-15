В России провели местные выборы. Оккупированный Крым тоже голосовал за "губернатора" Севастополя – и результаты были ожидаемы. В МИД Украины отреагировали на этот фарс.

Что за выборы прошли в России 14 сентября?

Это был так называемый единый день выборов, когда россияне могли проголосовать за местную власть. И хотя на должности претендовали кандидаты из разных партий, в итоге победили 20 действующих чиновников от "Единой России". То есть все, кого назначил Кремль.

Интересно, что кресло сохранил и самовыдвиженец – глава Чувашии Олег Николаев.

В региональных парламентах большинство также имеет партия "Единая Россия".

Как голосовали в Крыму?

Там тоже "поддержали" действующего "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, который руководит Крымом с 2019 года. Другими кандидатами были люди из ЛДПР, "Справедливой России", КПРФ и партии "Новые люди".

Сам Развожаев заявил: явка в Севастополе стала рекордной на выборах губернатора – 66,96%. За него якобы проголосовали 194 973 человека, то есть почти 82%. Партийцы ЛДПР и КПРФ, соответственно, заняли второе и третье места.

"Желтая лента" запустила счетчик "СевасИгнор" – сайт, на котором можно было анонимно показать свое отношение к фейковым выборам. На момент публикации новости там почти 52 тысячи голосов людей, которые проигнорировали псевдовыборы.

Как реагирует МИД Украины на "выборы" в Крыму в сентябре 2025?

В МИД указали, что враг не только заставлял "избрать" губернатора Севастополя, но и провел "довыборы" депутатов городских советов временно оккупированных Севастополя и Симферополя.

Подчеркиваем, что организация Россией так называемых "выборов" на временно оккупированной территории Украины является незаконной, а их результаты - ничтожными. Никакие лица, якобы "избранные" в результате этого фарса не будут иметь никаких юридических оснований для выполнения должностных обязанностей (...) Бутафорские выборы на ворованной земле не помогут России узаконить оккупацию – краденое придется возвращать,

– написали во внешнеполитическом ведомстве.

Там надеются, что союзники и партнеры Украины:

по-прежнему не будут признавать результаты таких псевдовыборов;

не будут контактировать с представителями оккупационной власти на временно оккупированной территории Украины;

не совершать никаких действий, которые могут нарушить политику непризнания российской оккупации украинских земель.

В Центре противодействия дезинформации отметили: местные выборы лишь подчеркнули декоративность демократических институтов в России.

"Несмотря на то, что большинство представительных органов, в которые избирались кандидаты, не имеют фактических властных полномочий, реального выбора у россиян все равно не было. Кремль выстроил в России такую политическую систему, где путинская партия "Единая Россия" стала безальтернативной политсилой власти, а "разрешенная" оппозиция полностью подконтрольна президентской вертикали и выполняет исключительно декоративную функцию. Реальная же оппозиция Путину после начала полномасштабного вторжения в Украину была окончательно уничтожена", – говорится в посте.

В России сейчас проводят жесткие репрессии против политических оппонентов и бизнеса, а за малейшее проявление нелояльности начинают уголовное преследование. Провластная пропаганда является тотальной. Это создает такую атмосферу, где бутафорские выборы обслуживают неограниченную власть Путина, констатировали в ЦПД.

