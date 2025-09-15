Об этом сообщили в понедельник, 15 сентября, в военном партизанском движении украинцев и крымских татар "Атеш", передает 24 Канал. Все собранные данные там предоставляют Силам обороны Украины.
Почему россияне забрали технику с базы в Крыму?
Агенты отметили почти полное отсутствие техники на территории базы Черноморского флота в Севастополе. Одиночные машины выглядят неисправными.
Это наглядный признак дефицита у оккупантов: технику перебрасывают по всему Крыму, чтобы уберечь от ударов Сил обороны Украины,
– отметили в "Атеш".
758-й ЦМТО в Крыму пустует: смотрите фото
Справка: 758-й ЦМТО – стратегический объект, через который Черноморский флот получает топливо, боекомплект и продовольствие. Без его работы флот теряет возможность вести боевые действия. К слову, склады центра уже становились целями атак в районе Сахарной Головки и улицы Шабалина.
758-й ЦМТО на карте / Скриншот "Атеш"
Что известно о перебрасывании врагом техники?
- Накануне в "Атеш" зафиксировали перебрасывание российской техники из Луганска на Запорожское направление фронта. Речь идет об усилении более приоритетных направлений. Однако периодически военные грузовики останавливаются просто вдоль дороги из-за неисправностей.
- Позже партизаны предупредили о вероятной подготовке новых наступательных действий на Запорожье из-за повышенной активности противника в районе Урзуфа.
- Также агенты сообщили о переброске техники на фронт с тактическими знаками "Север" из Ленинградской области. Колонна состояла из БМП, бронированного грузовика "Тайфун-К", легковых автомобилей, грузовиков, старых УАЗов, топливных цистерн и медицинских автомобилей.