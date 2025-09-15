Об этом сообщили в понедельник, 15 сентября, в военном партизанском движении украинцев и крымских татар "Атеш", передает 24 Канал. Все собранные данные там предоставляют Силам обороны Украины.

Почему россияне забрали технику с базы в Крыму?

Агенты отметили почти полное отсутствие техники на территории базы Черноморского флота в Севастополе. Одиночные машины выглядят неисправными.

Это наглядный признак дефицита у оккупантов: технику перебрасывают по всему Крыму, чтобы уберечь от ударов Сил обороны Украины,

– отметили в "Атеш".

758-й ЦМТО в Крыму пустует: смотрите фото

Справка: 758-й ЦМТО – стратегический объект, через который Черноморский флот получает топливо, боекомплект и продовольствие. Без его работы флот теряет возможность вести боевые действия. К слову, склады центра уже становились целями атак в районе Сахарной Головки и улицы Шабалина.

758-й ЦМТО на карте / Скриншот "Атеш"

Что известно о перебрасывании врагом техники?