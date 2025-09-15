Про це повідомили в понеділок, 15 вересня, у військовому партизанському русі українців і кримських татар "Атеш", передає 24 Канал. Усі зібрані дані там надають Силам оборони України.

Чому росіяни забрали техніку з бази в Криму?

Агенти наголосили на майже повній відсутності техніки на території бази Чорноморського флоту в Севастополі. Поодинокі машини виглядають несправними.

Це наочна ознака дефіциту в окупантів: техніку перекидають по всьому Криму, щоб уберегти від ударів Сил оборони України,

– наголосили в "Атеш".

758-й ЦМТЗ у Криму пустує: дивіться фото

Довідка: 758-й ЦМТЗ – стратегічний об'єкт, через який Чорноморський флот отримує паливо, боєкомплект і продовольство. Без його роботи флот втрачає можливість вести бойові дії. До слова, склади центру вже ставали цілями атак в районі Сахарної Головки й вулиці Шабаліна.

758-й ЦМТЗ на карті / Скриншот "Атеш"

Що відомо про перекидання ворогом техніки?