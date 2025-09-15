У Росії провели місцеві вибори. Окупований Крим теж голосував за "губернатора" Севастополя – і результати були очікувані. В МЗС України відреагували на цей фарс.

Деталі зібрав 24 Канал.

Що за вибори пройшли в Росії 14 вересня?

Це був так званий єдиний день виборів, коли росіяни могли проголосувати за місцеву владу. І хоча на посади претендували кандидати з різних партій, у результаті перемогли 20 чинних чиновників від "Єдиної Росії". Тобто всі, кого призначив Кремль.

Цікаво, що крісло зберіг і самовисуванець – очільник Чувашії Олег Ніколаєв.

У регіональних парламентах більшість також має партія "Єдина Росія".

Як голосували в Криму?

Там теж "підтримали" чинного "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, який керує Кримом з 2019 року. Іншими кандидатами були люди з ЛДПР, "Справедливої Росії", КПРФ і партії "Нові люди".

Сам Развожаєв заявив: явка в Севастополі стала рекордною на виборах губернатора – 66,96%. За нього нібито проголосували 194 973 людини, тобто майже 82%. Партійці ЛДПР і КПРФ, відповідно, посіли друге і третє місця.

"Жовта стрічка" запустила лічильник "СевасІгнор" – сайт, на якому можна було анонімно показати своє ставлення до фейкових виборів. На момент публікації новини там майже 52 тисячі голосів людей, які проігнорували псевдовибори.

Як реагує МЗС України на "вибори" в Криму у вересні 2025?

В МЗС указали, що ворог не тільки змушував "обрати" губернатора Севастополя, але й провів "довибори" депутатів міських рад тимчасово окупованих Севастополя і Сімферополя.

Наголошуємо, що організація Росією так званих "виборів" на тимчасово окупованій території України є незаконною, а їхні результати — нікчемними. Жодні особи, нібито "обрані" внаслідок цього фарсу не матимуть жодних юридичних підстав для виконання посадових обов'язків (...) Бутафорні вибори на краденій землі не допоможуть Росії узаконити окупацію – крадене доведеться повертати,

– написали у зовнішньополітичному відомстві.

Там сподіваються, що союзники та партнери України:

як і раніше, не визнаватимуть результати таких псевдовиборів;

не контактуватимуть із представниками окупаційної влади на тимчасово окупованій території України;

не вчинятимуть жодних дій, які можуть порушити політику невизнання російської окупації українських земель.

У Центрі протидії дезінформації наголосили: місцеві вибори лише підкреслили декоративність демократичних інституцій у Росії.

"Попри те, що більшість представницьких органів, до яких обиралися кандидати, не мають фактичних владних повноважень, реального вибору у росіян все одно не було. Кремль вибудував у Росії таку політичну систему, де путінська партія "Єдина Росія" стала безальтернативною політсилою влади, а "дозволена" опозиція повністю підконтрольна президентській вертикалі та виконує виключно декоративну функцію. Реальна ж опозиція Путіну після початку повномасштабного вторгнення в Україну була остаточно знищена", – ідеться в дописі.

У Росії зараз проводять жорсткі репресії проти політичних опонентів і бізнесу, а за найменший прояв нелояльності починають кримінальне переслідування. Провладна пропаганда є тотальною. Це створює таку атмосферу, де бутафорні вибори обслуговують необмежену владу Путіна, констатували в ЦПД.

