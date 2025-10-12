Бензиновый кризис углубляется: как в Крыму пытаются прикрыть реальную ситуацию
- В Крыму установили лимиты на продажу бензина для одного автомобиля из-за серьезных проблем с топливом.
- Люди стоят в очередях по несколько суток, чтобы получить бензин, а цены значительно выросли из-за отсутствия запасов.
Местные власти во временно оккупированном Крыму пытаются утешить людей, ведь там сейчас серьезные проблемы с топливом. Населению говорят, что страдают не только они, но и люди в России. На полуострове установили лимиты продажи бензина для одного автомобиля.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, отметив, что ранее власти оправдывали топливный кризис трудностями с логистикой. Мол, на в Крым трудно поставлять бензин, однако сейчас такие отговорки уже не работают.
Насколько серьезный топливный кризис в Крыму?
Эскендер Бариев отметил, что россияне в Крыму делают вид, будто проблем с бензином нет. Они создают таблицы, где указывают якобы увеличение количества АЗС, где можно заправиться. На самом деле это не так.
В Крыму перепродают даже талоны на черном рынке, но и с ними невозможно заправиться,
– сказал он.
На АЗС серьезные проблемы с различными видами бензина и дизтоплива.
Член Меджлиса крымскотатарского народа подчеркнул, что люди стоят в очередях по несколько суток, чтобы получить хотя бы 20 литров бензина. Кроме того, значительно выросли цены. Поставщики не имеют вообще запасов для продажи, поэтому ситуация в Крыму остается очень тяжелой.
Что известно о проблемах с бензином в Крыму?
В Крыму бензин становится дефицитным товаром. Некоторые виды топлива продают только определенным организациям по специальным картам. Другие же жители могут покупать бензин только по талонам.
Более половины АЗС в Крыму не продают бензин. Причиной стал дефицит горючего. В России сейчас также проблемы с этим, однако на полуострове все значительно хуже.
В Крыму ввели ограничения продажи бензина на один автомобиль. Однако местные власти утверждают, что топлива достаточно для общественного транспорта и экстренных служб. Несмотря на это, как только пополняются запасы, то их сразу раскупают.