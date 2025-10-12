Об этом в эфире 24 Канала рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, отметив, что ранее власти оправдывали топливный кризис трудностями с логистикой. Мол, на в Крым трудно поставлять бензин, однако сейчас такие отговорки уже не работают.

Насколько серьезный топливный кризис в Крыму?

Эскендер Бариев отметил, что россияне в Крыму делают вид, будто проблем с бензином нет. Они создают таблицы, где указывают якобы увеличение количества АЗС, где можно заправиться. На самом деле это не так.

В Крыму перепродают даже талоны на черном рынке, но и с ними невозможно заправиться,

– сказал он.

На АЗС серьезные проблемы с различными видами бензина и дизтоплива.

Член Меджлиса крымскотатарского народа подчеркнул, что люди стоят в очередях по несколько суток, чтобы получить хотя бы 20 литров бензина. Кроме того, значительно выросли цены. Поставщики не имеют вообще запасов для продажи, поэтому ситуация в Крыму остается очень тяжелой.

Что известно о проблемах с бензином в Крыму?