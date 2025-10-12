Місцева влада у тимчасово окупованому Криму намагається розрадити людей, адже там зараз серйозні проблеми із паливом. Населенню кажуть, що страждають не лише вони, але й люди у Росії. На півострові встановили ліміти продажу бензину для одного автомобіля.

Про це в етері 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, зазначивши, що раніше влада виправдовувала паливну кризу труднощами із логістикою. Мовляв, на до Криму важко постачати бензин, однак зараз такі відмовки вже не працюють.

Наскільки серйозна паливна криза у Криму?

Ескендер Барієв зауважив, що росіяни у Криму вдають, ніби проблем із бензином немає. Вони створюють таблиці, де вказують начебто збільшення кількості АЗС, де можна заправитись. Насправді ж це не так.

У Криму перепродають навіть талони на чорному ринку, але і з ними неможливо заправитись,

– сказав він.

На АЗС серйозні проблеми із різними видами бензину та дизпалива.

Член Меджлісу кримськотатарського народу підкреслив, що люди стоять у чергах по кілька діб, аби отримати хоча б 20 літрів бензину. Крім того, значно зросли ціни. Постачальники не мають взагалі запасів для продажу, тому ситуація у Криму залишається дуже важкою.

Що відомо про проблеми із бензином у Криму?