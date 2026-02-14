В Мюнхене состоялась встреча Зеленского и Рубио

14 февраля Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Марком Рубио. Встреча политиков состоялась в рамках Мюнхенской конференции безопасности.

По состоянию на 19.20 встреча Зеленского и Рубио завершилась. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Мюнхене.

Смотрите также Разница колоссальная: Зеленский назвал количество пленных России и Украины

Что известно о контактах Зеленского с США в Мюнхене?

Пока детали разговора украинского лидера и американского госсекретаря остаются неизвестными.

Напомним, что накануне Марк Рубио рассказывал журналистам о намерении встретиться с Зеленским. Тогда он прокомментировал российские обстрелы Украины в сильные морозы. Американец заявил, что США упорно трудятся над тем, чтобы страдания украинского народа прекратились.

Владимир Зеленский во время пресс-конференции 14 февраля тоже подтвердил, что планирует переговоры с Марко Рубио. После этого он проведет созвон со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Будем делать все, чтобы ни одна из сторон этого переговорного процесса не могла обвинить Украину в том, что мы тормозим или не поддерживаем окончание войны,

– подчеркнул президент.

Какие заявления по Украине сделал Рубио в Мюнхене?