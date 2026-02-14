В Мюнхене состоялась встреча Зеленского и Рубио
- 14 февраля Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в рамках Мюнхенской конференции безопасности.
- Президент также планирует поговорить с Виткоффом и Кушнером.
14 февраля Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Марком Рубио. Встреча политиков состоялась в рамках Мюнхенской конференции безопасности.
По состоянию на 19.20 встреча Зеленского и Рубио завершилась. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Мюнхене.
Что известно о контактах Зеленского с США в Мюнхене?
Пока детали разговора украинского лидера и американского госсекретаря остаются неизвестными.
Напомним, что накануне Марк Рубио рассказывал журналистам о намерении встретиться с Зеленским. Тогда он прокомментировал российские обстрелы Украины в сильные морозы. Американец заявил, что США упорно трудятся над тем, чтобы страдания украинского народа прекратились.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции 14 февраля тоже подтвердил, что планирует переговоры с Марко Рубио. После этого он проведет созвон со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
Будем делать все, чтобы ни одна из сторон этого переговорного процесса не могла обвинить Украину в том, что мы тормозим или не поддерживаем окончание войны,
– подчеркнул президент.
Какие заявления по Украине сделал Рубио в Мюнхене?
- Марк Рубио заявил, что сомневается в том, что Россия действительно хочет завершить войну. "Мы не знаем, россияне ли серьезно настроены закончить войну, как они заявляют", – сказал госсекретарь.
- Он также заверил, что США поддерживают Украину, ведь военную помощь Киеву и вводят ограничения против Москвы.
- Кстати, Рубио в последний момент не появился на ключевой встрече с Украиной в Мюнхене с участием лидеров европейских стран, Великобритании, НАТО и Владимира Зеленского. Некоторые чиновники считают, что таким образом США пытаются дистанцироваться от активного урегулирования конфликта. Американский чиновник объяснил отсутствие Рубио на совместной встрече плотным графиком.