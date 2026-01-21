В Николаеве прогремели взрывы: туда летела скоростная цель

В Николаеве прогремели взрывы утром в среду, 21 января. Незадолго до этого предупреждали о движении вражеской скоростной цели в направлении города.

По предварительной информации, громко было в пригороде. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и корреспонденты Суспильного.

Что известно о взрывах в Николаеве?

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили ориентировочно в 09:46. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Впоследствии уточнили о движении скоростной цели в направлении города.

В Николаеве были слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного,

– написали через несколько минут.

Мониторинговые каналы предупреждали о вражеском стратегическом бомбардировщике Ту-22м3 над акваторией Черного моря. По их уточненным данным, враг ударил по Николаевской области именно крылатой ракетой Х-22.

