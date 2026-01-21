Укр Рус
В Николаеве прогремели взрывы: туда летела скоростная цель
21 января, 10:09
Обновлено - 10:29, 21 января

В Николаеве прогремели взрывы: туда летела скоростная цель

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В Николаеве прогремели взрывы после предупреждения о движении скоростной цели.
  • Предварительно, враг атаковал крылатой ракетой Х-22 с бомбардировщика Ту-22м3.

В Николаеве прогремели взрывы утром в среду, 21 января. Незадолго до этого предупреждали о движении вражеской скоростной цели в направлении города.

По предварительной информации, громко было в пригороде. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и корреспонденты Суспильного.

Что известно о взрывах в Николаеве?

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили ориентировочно в 09:46. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Впоследствии уточнили о движении скоростной цели в направлении города.

В Николаеве были слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного, 
– написали через несколько минут.

Мониторинговые каналы предупреждали о вражеском стратегическом бомбардировщике Ту-22м3 над акваторией Черного моря. По их уточненным данным, враг ударил по Николаевской области именно крылатой ракетой Х-22.

Где раньше было шумно?

  • Ночью россияне массированно атаковали беспилотниками юг Одесской области. В результате ударов в регионе была повреждена жилая и промышленная инфраструктура. Во время ночного обстрела пострадал один человек.
  • Также оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. В результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома. Погибли мужчина 77 лет и женщина 72 лет.
  • В общем, этой ночью противник применил баллистическую ракету "Искандер-М" с ТОТ АР Крым и 97 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов. Около 70 из них составляли именно "Шахеды".