21 січня, 10:09
У Миколаєві прогриміли вибухи: туди летіла швидкісна ціль
У Миколаєві пролунали вибухи вранці у середу, 21 січня. Незадовго до цього попереджали про рух ворожої швидкісної цілі у напрямку міста.
За попередньою інформацією, гучно було у передмісті. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та кореспонденти Суспільного.
Дивіться також Росія знову тероризує "Шахедами", в Одесі – гучно: де зараз тривога
Що відомо про вибухи у Миколаєві?
Повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили орієнтовно о 09:46. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Згодом уточнили про рух швидкісної цілі у напрямку міста.
У Миколаєві було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного,
– написали через кілька хвилин.