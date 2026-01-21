У Миколаєві прогриміли вибухи: туди летіла швидкісна ціль

У Миколаєві пролунали вибухи вранці у середу, 21 січня. Незадовго до цього попереджали про рух ворожої швидкісної цілі у напрямку міста.

За попередньою інформацією, гучно було у передмісті. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи у Миколаєві?

Повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили орієнтовно о 09:46. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Згодом уточнили про рух швидкісної цілі у напрямку міста.

У Миколаєві було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– написали через кілька хвилин.