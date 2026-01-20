Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, перебувайте в укриттях. Де рухаються російські "Шахеди", слідкує 24 Канал.

Дивіться також МАГАТЕ проводить переговори щодо припинення вогню біля Запорізької АЕС, – Гроссі

Де летять "Шахеди"?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

20:34, 20 січня

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!

20:33, 20 січня

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!

19:36, 20 січня

БпЛА із Чернігівщини тримають курс на Київське водосховище.

19:23, 20 січня

БпЛА в західній частині Чернігівщини, курс південний.

19:18, 20 січня

БпЛА в Баштанському районі Миколаївщини, курс західний.