Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, перебувайте в укриттях. Де рухаються російські "Шахеди", слідкує 24 Канал.
Де летять "Шахеди"?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня! БпЛА із Чернігівщини тримають курс на Київське водосховище. БпЛА в західній частині Чернігівщини, курс південний. БпЛА в Баштанському районі Миколаївщини, курс західний.
