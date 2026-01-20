Если в вашей области раздается воздушная тревога, находитесь в укрытиях. Где движутся российские "Шахеды", следит 24 Канал.

Где летят "Шахеды"?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

20:34, 20 января

Угроза применения баллистического вооружения с востока!

20:33, 20 января

Угроза применения баллистического вооружения с юга!

19:36, 20 января

БпЛА с Черниговщины держат курс на Киевское водохранилище.

19:23, 20 января

БпЛА в западной части Черниговщины, курс южный.

19:18, 20 января

БпЛА в Баштанском районе Николаевщины, курс западный.