Если в вашей области раздается воздушная тревога, находитесь в укрытиях. Где движутся российские "Шахеды", следит 24 Канал.
Где летят "Шахеды"?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Угроза применения баллистического вооружения с востока! Угроза применения баллистического вооружения с юга! БпЛА с Черниговщины держат курс на Киевское водохранилище. БпЛА в западной части Черниговщины, курс южный. БпЛА в Баштанском районе Николаевщины, курс западный.
