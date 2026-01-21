Про деталі атаки на Кривий Ріг та область розповів очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Які наслідки ракетного удару по Кривому Рогу?
Моніторингові ресурси повідомили про загрозу балістики з Криму близько 02:00. Згодом окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу.
Унаслідок атаки росіян на Кривий Ріг пошкоджено 9 приватних і 5 багатоквартирних будинків, адмінбудівля, авто. Крім того, по Синельниківському району противник поцілив БпЛА. Під ударом були Васильківська і Роздорська громади.
Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото ДСНС
Через терор ворога загинули чоловік 77 років та жінка 72 років. 53-річна жінка постраждала. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі. Пошкоджені 3 приватні оселі.
Олександр Вілкул пояснив, що штаб допомоги людям був розгорнутий і працює з 06:00 в школі недалеко від місця удару в Кривому Розі.
Що відомо про російський обстріл 21 січня?
Уночі 21 січня росіяни тероризували Україну дронами та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 84 ворожі БпЛА.
Для атаки противник застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим та 97 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда та Донецьк.
Внаслідок атаки зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.