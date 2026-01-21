По предварительной информации, громко было в пригороде. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и корреспонденты Суспильного.

Смотрите также Россия снова терроризирует "Шахедами", в Одессе – громко: где сейчас тревога

Что известно о взрывах в Николаеве?

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили ориентировочно в 09:46. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Впоследствии уточнили о движении скоростной цели в направлении города.

В Николаеве были слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного,

– написали через несколько минут.