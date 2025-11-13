В Николаеве слышали звук взрыва
- В Николаеве утром 13 ноября слышали взрыв, когда Россия атаковала ударными дронами.
- В городе была объявлена воздушная тревога, детали последствий атаки неизвестны.
Утром 13 ноября Россия продолжает атаковать Украину ударными дронами. Жители Николаева слышали взрыв.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно об атаке на Николаев?
В Николаевской области почти час продолжалась воздушная тревога. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что есть угроза ударов "Шахедами".
В то же время, Воздушные силы ВСУ писали о движении враждебных БпЛА на Николаевщине с юга в северо-восточном направлении.
Около 08:46 13 ноября в городе прогремел взрыв. Уже через несколько минут в области дали отбой угрозы.
Пока нет подробностей относительно последствий атаки или результатов работы ПВО. В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее пройти в укрытие и не пренебрегать безопасностью.
Последние атаки россиян: каковы последствия?
Ночью 13 ноября оккупанты ударили дронами по Арцизу на Одесщине. В результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, админздание и ремонтные цеха. Предварительно никто не пострадал.
Накануне российские войска нанесли удар беспилотником по Васильковской общине на Днепропетровщине. В результате атаки погиб мужчина. Также повреждена инфраструктура.
Под вражеский огонь попал и Павлоград в тот день. Там загорелись пожары, разрушены частные предприятия и автомобили.