У Миколаєві чули звук вибуху
- У Миколаєві вранці 13 листопада чули вибух, коли Росія атакувала ударними дронами.
- У місті була оголошена повітряна тривога, деталі наслідків атаки невідомі.
Вранці 13 листопада Росія продовжує атакувати Україну ударними дронами. Мешканці Миколаєва чули вибух.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також "Шахеди" знову атакують Україну: в яких областях лунає тривога
Що відомо про атаку на Миколаїв?
У Миколаївській області майже годину тривала повітряна тривога. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що є загроза ударів "Шахедами".
Водночас Повітряні сили ЗСУ писали про рух ворожих БпЛА на Миколаївщині з півдня в північно-східному напрямку.
Близько 08:46 13 листопада у місті прогримів вибух. Вже за кілка хвилин в області дали відбій загрози.
Наразі немає подробиць щодо наслідків атаки чи результатів роботи ППО. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття та не нехтувати безпекою.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Останні атаки росіян: які наслідки?
Вночі 13 листопада окупанти вдарили дронами по Арцизу, що на Одещині. Внаслідок удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та ремонтні цехи. Попередньо, ніхто не постраждав.
Напередодні російські війська завдали удару безпілотником по Васильківській громаді, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинув чоловік. Також пошкоджено інфраструктуру.
Під ворожий вогонь потрапив й Павлоград того дня. Там спалахнули пожежі, зруйновано приватні підприємства та автомобілі.