13 листопада, 08:51
У Миколаєві чули звук вибуху

Дарія Черниш
Основні тези
  • У Миколаєві вранці 13 листопада чули вибух, коли Росія атакувала ударними дронами.
  • У місті була оголошена повітряна тривога, деталі наслідків атаки невідомі.

Вранці 13 листопада Росія продовжує атакувати Україну ударними дронами. Мешканці Миколаєва чули вибух.

24 Канал

Що відомо про атаку на Миколаїв?

У Миколаївській області майже годину тривала повітряна тривога. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що є загроза ударів "Шахедами". 

Водночас Повітряні сили ЗСУ писали про рух ворожих БпЛА на Миколаївщині з півдня в північно-східному напрямку.

Близько 08:46 13 листопада у місті прогримів вибух. Вже за кілка хвилин в області дали відбій загрози.

Наразі немає подробиць щодо наслідків атаки чи результатів роботи ППО. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття та не нехтувати безпекою.

Останні атаки росіян: які наслідки?

  • Вночі 13 листопада окупанти вдарили дронами по Арцизу, що на Одещині. Внаслідок удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та ремонтні цехи. Попередньо, ніхто не постраждав.

  • Напередодні російські війська завдали удару безпілотником по Васильківській громаді, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинув чоловік. Також пошкоджено інфраструктуру. 

  • Під ворожий вогонь потрапив й Павлоград того дня. Там спалахнули пожежі, зруйновано приватні підприємства та автомобілі.