В областях начали вводить аварийные отключения света: где действуют ограничения
- Утром 9 декабря в нескольких областях ввели аварийные отключения света.
- Причина усиления ограничений – последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак.
В некоторых областях с утра 9 декабря начали вводить аварийные отключения света. Известно, что они были применены уже в 2 регионах.
Где ввели аварийные отключения?
Утром 9 декабря в нескольких областях уже ввели аварийные отключения света. Так, на Полтавщине есть команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГАВ в объеме 5 очередей.
Также по указанию Укрэнерго, на территории Сумской области ввели графики аварийных отключений для 1 – 5 очередей.
Причиной усиления ограничений являются последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак, что осуществляли россияне. Энергетики работают над тем, чтобы восстановить стабильное электроснабжение.
Важно! Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых, обратите на это внимание!
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Почему ночью света больше, чем днем?
Энергетики объяснили, что ночью гораздо меньше потребления. После полуночи большое количество промышленности и офисов не работают и люди спят.
Соответственно, если меньше нагрузка на энергосистему – меньше необходимости выключать.
В то же время в утренние и вечерние часы люди активно пользуются бытовыми приборами, и нагрузка увеличивается в разы.