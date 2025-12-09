В областях почали вводити аварійні відключення світла: де діють обмеження
- Зранку 9 грудня в кількох областях ввели аварійні відключення світла.
- Причина посилення обмежень – наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.
В деяких областях зранку 9 грудня почали вводити аварійні відключення світла. Відомо, що їх застосували вже в 2 регіонах.
Про це пише 24 Канал з посиланням на обленерго в регіонах.
Де ввели аварійні відключення?
Зранку 9 грудня в декількох областях вже ввели аварійні відключення світла. Так, на Полтавщині є команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в обʼємі 5 черг.
Також за вказівкою Укренерго, на території Сумщини запровадили графіки аварійних відключень для 1 – 5 черг.
Причиною посилення обмежень є наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак, що здійснювали росіяни. Енергетики працюють над тим, щоб відновити стабільне електропостачання.
Важливо! Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних, зверніть на це увагу!
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Чому вночі світла більше, ніж вдень?
Енергетики пояснили, що вночі набагато менше споживання. Після опівночі велика кількість промисловості та офісів не працюють і люди сплять.
Відповідно, якщо менше навантаження на енергосистему – менше необхідності вимикати.
Водночас в ранкові та вечірні години люди активно користуються побутовими приладами, і навантаження збільшується в рази.