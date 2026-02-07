В Одессе прогремели взрывы

Незадолго до полуночи россияне атаковали Одесскую область. Враг запустил по Украине дроны.

В нескольких областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников. В 23:22 сирена взвыла и для Одесщины.

Что известно о взрывах в Одессе?

В 23:31 Воздушные силы предупредили о движении БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Черноморск и Овидиополь.

В 23:43 глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщил о взрывах в городе.

В городе шумно! Находитесь в безопасных местах,

– написал чиновник.

Взрывы в Одессе и области подтвердил и глава ОВА Олег Кипер. Он заявил о работе ПВО в регионе.

В 23:49 появилось сообщение от военных о том, что группа БПЛА следует курсом на Одессу.

Мониторы тем временем пишут о 1 БПЛА над Одессой, 2 БПЛА в сторону Лиманки и 2 БПЛА в акватории Черного моря, двигающихся в сторону Одессы.

В 23:55 в Одессе снова слышали взрывы. Мониторы отмечают, что на город направляются 8 дронов.

Какие последствия массированной атаки на Украину 7 февраля?