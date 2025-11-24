Взрывы прогремели в Одессе: из-за российской атаки в нескольких районах пропал свет

Вечером 24 ноября местные сообщили о нескольких взрывах. В результате атаки в нескольких районах Одессы отсутствует электроснабжение.

Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Одессе?

В Одесской области и в Одессе в 18:15 объявили воздушную тревогу из-за атаки БпЛА из акватории Черного моря. Воздушные силы сообщили, что вражеские дроны двигались в направлении Черноморска и Одессы.

Впоследствии в 19:08 прогремело несколько взрывов. Их было по меньшей мере два. В результате атаки в части города мигнул свет.

В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее идти в укрытие и оставаться там до сигнала отбоя.

Какие последствия?

Около 8 часов вечера глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что вследствие вражеской атаки в нескольких районах города отсутствует свет. Кроме этого, на некоторых маршрутах есть перебои в движении электротранспорта.

Соответствующие службы работают над устранением последствий.

КП "Одесгорэлектротранс" уточнили, что временно не курсируют троллейбусные маршруты №2,3,7,8,9,10, а также трамвайные маршруты №7,10 ,12,15 ,20,27,28. По 20 маршруту курсирует маршрутное такси.

