На Одещині прогриміло кілька вибухів: група БпЛА атакувала регіон
- 24 листопада на Одещині атакували ворожі дрони, що спричинило вибухи та блимання світла в Одесі.
- Цього ж дня вибухи сталися в Запорізькій та Сумській областях через атаки безпілотників, що призвели до пожеж та поранень.
Ввечері 24 листопада місцеві повідомили про кілька вибухів. Наразі в області загроза ворожих безпілотників.
Про це повідомляє 24 Канал.
Що відомо про вибухи в Одесі?
На Одещині та в Одесі о 18:15 оголосили повітряну тривогу через атаку БпЛА з акваторії Чорного моря. Повітряні сили повідомили, що ворожі дрони рухались у напрямку Чорноморська та Одеси.
Згодом о 19:08 прогриміло кілька вибухів. Їх було щонайменше два. Внаслідок атаки у частини міста блимнуло світло.
Наразі відомостей про наслідки атаки немає. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні слід якнайшвидше йти в укриття та залишатись там до сигналу відбою.
Де ще нещодавно чули вибухи?
Надвечір 24 листопада Росія атакувала КАБами Запорізьку область. О 16:34.повідомили про повітряну тривогу в регіоні, а вже о 16:56 на Запоріжжі прогриміли вибухи.
24 листопада о 15:25 у Сумській області прогриміли вибухи. Причиною стали ворожі безпілотники, ймовірно, "Ланцет". Місцеві повідомляють про пожежу на місці падіння БпЛА.
Також 24 листопада лунала тривога у Чернігівському та Корюківському районах. Ворожі повітряні цілі рухались курсом на Славутич. Внаслідок падіння безпілотника в приватному секторі загорівся будинок. Двоє людей постраждали. Вони отримали опіки.