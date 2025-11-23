В Павлограде прогремел взрыв: по всему городу пропал свет

Павлоград Днепропетровской области вечером в воскресенье, 23 ноября, оказался под российским ударом. Город атаковали ударные беспилотники.

В результате этого возникли обесточивания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Что произошло в Павлограде?

Воздушная тревога в Павлоградском районе продолжается с 15:38. Воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников. В 19:17 предупреждали о дронах на северо- и юго-востоке Днепропетровской области.

Согласно обнародованной информации, воздушные цели двигались курсом на Павлоград. Ориентировочно в 19:24 уже появилась первая информация о том, что в городе было шумно в результате атаки российских беспилотников на Павлоград.

В Павлограде Днепропетровской области слышен звук взрыва, сообщили корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Через 10 минут корреспонденты уточнили, что после взрыва, который прогремел в Павлограде, по всему городу пропал свет. Также отметим, что по состоянию на момент публикации местные власти не комментировали такую информацию.

Какие города Россия атаковала дронами ранее?