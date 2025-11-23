У Павлограді прогримів вибух: по всьому місто зникло світло

Павлоград Дніпропетровської області ввечері у неділю, 23 листопада, опинився під російським ударом. Місто атакували ударні безпілотники.

Унаслідок цього у Павлограді сталося знеструмлення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

Що сталося у Павлограді?

Повітряна тривога у Павлоградському районі триває з 15:38. Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних безпілотників. О 19:17 попереджали про дрони на північному та південному сході Дніпропетровської області.

Згідно з оприлюдненою інформацією, повітряні цілі рухалися курсом на Павлоград. Орієнтовно о 19:24 вже з'явилася перша інформація про те, що у місті було гучно внаслідок атаки російських безпілотників на Павлоград.

У Павлограді на Дніпропетровщині чути звук вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

Через 10 хвилин кореспонденти уточнили, що після вибуху, який пролунав у Павлограді, по всьому місту зникло світло. Також зазначимо, що станом на момент публікації місцева влада не коментувала таку інформацію.

