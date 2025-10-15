В Павлограде прогремели взрывы: Россия атакует дронами
- В ночь на 15 октября в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы из-за атаки российскими дронами.
- Воздушные силы ВСУ сообщили об ударных беспилотниках врага, которые летели северо-восточным курсом мимо Никополя.
В ночь на 15 октября российские военные запустили дроны по Украине. Взрывы прогремели в Павлограде на Днепропетровщине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
Что известно об атаке?
Во время воздушной тревоги в Днепропетровской области в ночь на среду, 15 октября, в Павлограде прогремели взрывы. Об угрозе рассказали в Воздушных силах ВСУ.
Новые группы БпЛА – на Павлоград,
– написали защитники в 00:07.
Кроме того, в Воздушных силах сообщили об ударных беспилотниках врага, которые летели северо-восточным курсом мимо Никополя.
Где также было громко?
Напомним, что ночью 14 октября оккупанты атаковали Сумы. В результате вспыхнул пожар в нежилом помещении.
"Во время ликвидации специалисты ГСЧС обследовали территорию, по которой был нанесен российский удар. Все очаги горения ликвидированы", – рассказывали спасатели.
Кроме того, вечером 13 октября российские захватчики атаковали Харьков, используя беспилотники и управляемые авиабомбы. Под ударом был Слободской район, но информация о пострадавших не поступала.