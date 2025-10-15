У Павлограді прогриміли вибухи: Росія атакує дронами
- У ніч проти 15 жовтня в Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи через атаку російськими дронами.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили про ударні безпілотники ворога, які летіли північно-східним курсом повз Нікополь.
У ніч проти 15 жовтня російські військові запустили дрони по Україні. Вибухи пролунали в Павлограді на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.
Що відомо про атаку?
Під час повітряної тривоги в Дніпропетровській області у ніч проти середи, 15 жовтня, у Павлограді пролунали вибухи. Про загрозу розповіли в Повітряних силах ЗСУ.
Нові групи БпЛА – на Павлоград,
– написали захисники о 00:07.
Крім того, у Повітряних силах повідомили про ударні безпілотники ворога, які летіли північно-східним курсом повз Нікополь.
Де також було гучно?
Нагадаємо, що вночі 14 жовтня окупанти атакували Суми. Унаслідок цього спалахнула пожежа в нежитловому приміщенні.
"Під час ліквідації фахівці ДСНС обстежили територію, по якій було завдано російського удару. Усі осередки горіння ліквідовані", – розповідали рятувальники.
Крім того, увечері 13 жовтня російські загарбники атакували Харків, використовуючи безпілотники та керовані авіабомби. Під ударом був Слобідський район, але інформація про постраждалих не надходила.