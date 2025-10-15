Укр Рус
24 Канал Новини України У Павлограді прогриміли вибухи: Росія атакує дронами
15 жовтня, 00:13
2

У Павлограді прогриміли вибухи: Росія атакує дронами

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • У ніч проти 15 жовтня в Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи через атаку російськими дронами.
  • Повітряні сили ЗСУ повідомили про ударні безпілотники ворога, які летіли північно-східним курсом повз Нікополь.

У ніч проти 15 жовтня російські військові запустили дрони по Україні. Вибухи пролунали в Павлограді на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

Дивіться також У низці областей тривають аварійні відключення: яка ситуація зі світлом зараз 

Що відомо про атаку? 

Під час повітряної тривоги в Дніпропетровській області у ніч проти середи, 15 жовтня, у Павлограді пролунали вибухи. Про загрозу розповіли в Повітряних силах ЗСУ.

Нові групи БпЛА – на Павлоград,
– написали захисники о 00:07.

Крім того, у Повітряних силах повідомили про ударні безпілотники ворога, які летіли північно-східним курсом повз Нікополь.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де також було гучно?

  • Нагадаємо, що вночі 14 жовтня окупанти атакували Суми. Унаслідок цього спалахнула пожежа в нежитловому приміщенні.

  • "Під час ліквідації фахівці ДСНС обстежили територію, по якій було завдано російського удару. Усі осередки горіння ліквідовані", – розповідали рятувальники.

  • Крім того, увечері 13 жовтня російські загарбники атакували Харків, використовуючи безпілотники та керовані авіабомби. Під ударом був Слобідський район, але інформація про постраждалих не надходила.