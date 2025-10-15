У ніч проти 15 жовтня російські військові запустили дрони по Україні. Вибухи пролунали в Павлограді на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

Що відомо про атаку?

Під час повітряної тривоги в Дніпропетровській області у ніч проти середи, 15 жовтня, у Павлограді пролунали вибухи. Про загрозу розповіли в Повітряних силах ЗСУ.

Нові групи БпЛА – на Павлоград,

– написали захисники о 00:07.

Крім того, у Повітряних силах повідомили про ударні безпілотники ворога, які летіли північно-східним курсом повз Нікополь.

Де також було гучно?