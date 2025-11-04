Есть 4 продвижения в самом Покровске и 1 в сторону Мирнограда, – Deep State

Аналитики Deep State обновили карту боевых действий в Донецкой области. Они показали, насколько россияне продвинулись в Покровске.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

Насколько россияне продвинулись в Покровске?

На 11 часов 4 ноября известно, что враг имеет 4 продвижения в Покровске.

Масштабы продвижения россиян в Покровске: смотрите карту Deep State

Важно, что есть и продвижение вблизи села Казацкое Покровского района, которое расположено возле Мирнограда. До сентября 2024-го село называлось Московское, под этим названием и осталось на карте Deep State.

Движение россиян в сторону Мирнограда: смотрите карту Deep State

Кроме этого, враг продвинулся вблизи Боровской Андреевки возле Купянска на Харьковщине и Карповки на Боровском направлении (это также Харьковская область).

Россияне прут на Харьковщине: движение на карте Deep State

Какова ситуация в Покровске на данный момент?