Є 4 просування в самому Покровську та 1 в бік Мирнограда, – Deep State

Аналітики Deep State оновили карту бойових дій на Донеччині. Вони показали, наскільки росіяни просунулися в Покровську.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.

Наскільки росіяни просунулися в Покровську?

На 11 годину 4 листопада відомо, що ворог має 4 просування в Покровську.

Масштаби просування росіян у Покровську: дивіться карту Deep State

Важливо, що є і просування поблизу села Козацьке Покровського району, яке розташовано біля Мирнограда. До вересня 2024-го село мало назву Московське, під нею і залишилося на карті Deep State.

Рух росіян в бік Мирнограда: дивіться мапу Deep State

Окрім цього, ворог просунувся поблизу Борівської Андріївки біля Куп'янська на Харківщині та Карпівки на Боровському напрямку (це також Харківщина).

Росіяни пруть на Харківщині: рух на карті Deep State

Яка ситуація в Покровську на цю мить?