Укр Рус
24 Канал Главные новости В Полтаве прогремели взрывы: работают силы ПВО
7 октября, 01:09
2

В Полтаве прогремели взрывы: работают силы ПВО

Полина Буянова
Основные тезисы
  • В ночь на 7 октября российские войска атаковали Полтаву ударными БПЛА.
  • Силы ПВО работают в регионе, мониторинговые каналы сообщили о 13 беспилотниках, одновременно летящих на город с северо-востока.

В ночь на 7 октября российские войска запустили по Украине ударные БпЛА. Под атакой оказалась в частности Полтавская область.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Полтавской ОВА Владимира Когута.

Читайте также Россия снова терроризирует Украину "Шахедами": где есть угроза 

Российские БпЛА атакуют Полтаву 

Воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА в Полтавском районе объявили еще в 19:53. 

Уже после полуночи Воздушные силы ВСУ сообщили, что в направлении города с севера двигаются вражеские беспилотники. 

В 01:07 Владимир Когут написал о работе сил ПВО в регионе. 

В Полтавском районе работает ПВО. Находитесь в укрытиях! 
– говорится в сообщении. 

По данным мониторинговых каналов, на город с северо-востока одновременно летят 13 беспилотников.

Корреспонденты Суспильного также подтвердили взрыв в городе.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Враг продолжает удары по Украине: последние новости 