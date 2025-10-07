В Полтаве прогремели взрывы: работают силы ПВО
- В ночь на 7 октября российские войска атаковали Полтаву ударными БПЛА.
- Силы ПВО работают в регионе, мониторинговые каналы сообщили о 13 беспилотниках, одновременно летящих на город с северо-востока.
В ночь на 7 октября российские войска запустили по Украине ударные БпЛА. Под атакой оказалась в частности Полтавская область.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Полтавской ОВА Владимира Когута.
Российские БпЛА атакуют Полтаву
Воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА в Полтавском районе объявили еще в 19:53.
Уже после полуночи Воздушные силы ВСУ сообщили, что в направлении города с севера двигаются вражеские беспилотники.
В 01:07 Владимир Когут написал о работе сил ПВО в регионе.
В Полтавском районе работает ПВО. Находитесь в укрытиях!
– говорится в сообщении.
По данным мониторинговых каналов, на город с северо-востока одновременно летят 13 беспилотников.
Корреспонденты Суспильного также подтвердили взрыв в городе.
Враг продолжает удары по Украине: последние новости
Вечером 6 октября российские войска массированно атаковали Харьков. Враг нанес по городу 25 ударов боевыми дронами типа "Шахед". Все – по Немышлянскому району.
Оккупанты также усилили атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Прежде всего, враг пытается оставить украинцев без света, воды и отопления.
6 октября Россия атаковала Чернигов ударными дронами. В результате атаки в городе повреждены жилые дома, враг также избивал по критической инфраструктуре.