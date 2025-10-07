Укр Рус
7 жовтня, 01:09
2

У Полтаві пролунали вибухи: працюють сили ППО

Поліна Буянова
Основні тези
  • В ніч на 7 жовтня російські війська атакували Полтаву ударними БпЛА.
  • Сили ППО працюють в регіоні, моніторингові канали повідомили про 13 безпілотників, які одночасно летять на місто з північного сходу.

В ніч на 7 жовтня російські війська запустили по Україні ударні БпЛА. Під атакою опинилася зокрема Полтавська область.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Російські БпЛА атакують Полтаву

Повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА в Полтавському районі оголосили ще о 19:53. 

Вже після опівночі Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в напрямку міста з півночі рухаються ворожі безпілотники.

О 01:07 Володимир Когут написав про роботу сил ППО в регіоні.

У Полтавському районі працює ППО. Перебувайте в укриттях! 
– йдеться в повідомленні.

За даними моніторингових каналів, на місто з північного сходу одночасно летять 13 безпілотників.

Кореспонденти Суспільного також підтвердили вибух у місті.

Ворог продовжує удари по Україні: останні новини

  • Ввечері 6 жовтня російські війська масовано атакували Харків. Ворог завдав по місту 25 ударів бойовими дронами типу "Шахед". Усі – по Немишлянському району.
     

  • Окупанти також посилили атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури. Передусім ворог намагається залишити українців без світла, води та опалення.
     

  • 6 жовтня Росія атакувала Чернігів ударними дронами. Внаслідок атаки в місті пошкоджено житлові будинки, ворог також бив по критичній інфраструктурі.