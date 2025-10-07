В ніч на 7 жовтня російські війська запустили по Україні ударні БпЛА. Під атакою опинилася зокрема Полтавська область.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Російські БпЛА атакують Полтаву

Повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА в Полтавському районі оголосили ще о 19:53.

Вже після опівночі Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в напрямку міста з півночі рухаються ворожі безпілотники.

О 01:07 Володимир Когут написав про роботу сил ППО в регіоні.

У Полтавському районі працює ППО. Перебувайте в укриттях!

– йдеться в повідомленні.

За даними моніторингових каналів, на місто з північного сходу одночасно летять 13 безпілотників.

Кореспонденти Суспільного також підтвердили вибух у місті.

Ворог продовжує удари по Україні: останні новини