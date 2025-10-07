Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.
Російські БпЛА атакують Полтаву
Повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА в Полтавському районі оголосили ще о 19:53.
Вже після опівночі Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в напрямку міста з півночі рухаються ворожі безпілотники.
О 01:07 Володимир Когут написав про роботу сил ППО в регіоні.
У Полтавському районі працює ППО. Перебувайте в укриттях!
– йдеться в повідомленні.
За даними моніторингових каналів, на місто з північного сходу одночасно летять 13 безпілотників.
Кореспонденти Суспільного також підтвердили вибух у місті.
Ввечері 6 жовтня російські війська масовано атакували Харків. Ворог завдав по місту 25 ударів бойовими дронами типу "Шахед". Усі – по Немишлянському району.
Окупанти також посилили атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури. Передусім ворог намагається залишити українців без світла, води та опалення.
6 жовтня Росія атакувала Чернігів ударними дронами. Внаслідок атаки в місті пошкоджено житлові будинки, ворог також бив по критичній інфраструктурі.