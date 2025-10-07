Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Полтавской ОВА Владимира Когута.

Российские БпЛА атакуют Полтаву

Воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА в Полтавском районе объявили еще в 19:53.

Уже после полуночи Воздушные силы ВСУ сообщили, что в направлении города с севера двигаются вражеские беспилотники.

В 01:07 Владимир Когут написал о работе сил ПВО в регионе.

В Полтавском районе работает ПВО. Находитесь в укрытиях!

– говорится в сообщении.

По данным мониторинговых каналов, на город с северо-востока одновременно летят 13 беспилотников.

Корреспонденты Суспильного также подтвердили взрыв в городе.

